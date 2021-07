Sky Children of the Light fête ses 2 ans avec plusieurs surprises

Sky Children of the Light, titre développé par thatgamecompany (Journey), fête ses deux ans avec quelques cadeaux pour les joueurs. Au programme, un événement en jeu disponible temporairement, une collaboration avec le Petit Prince et les musiques bientôt disponibles en téléchargement.

Événement temporaire et collaboration

C’est depuis hier et ce jusqu’au 25 juillet que vous pourrez récupérer différentes récompenses en jeu. Vous pourrez débloquer des drapeaux spéciaux, des chapeaux ainsi que des gâteaux d’anniversaires durant ce mini événement.

Parlons également musique car les bandes originales du titre arriveront respectivement le 16 juillet pour le volume 2 et le 30 juillet pour le volume 3. Celles-ci seront disponibles sur les services de streaming habituels (Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube Music) et comprendront plus de cinquante musiques.

Sky Children of the Light est également en collaboration pour la première fois avec un recueil des aventures du Petit Prince à l’occasion de son 75ème anniversaire. Cette saison d’aventure sera quant à elle disponible jusqu’au 19 septembre.

Un live Twitch sur la chaine des développeurs est également au programme en ce mardi 13 juillet avec une session de questions/réponses avec les fans et quelques cadeaux.

Pour rappel, le titre est disponible gratuitement sur iOs et Android ainsi que sur Nintendo Switch depuis peu. Il n’est pas prévu que le jeu sorte sur PlayStation ou Xbox aux dernières nouvelles.