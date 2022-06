Accueil » Actualités » Plusieurs dates de sortie ont fuité, avec Skull & Bones, FIFA 23 et le prochain Need for Speed

Les conférences sont passées, mais on a l’impression que la saison des fuites vient de commencer. Des leaks, ce n’est pas ce qui manque chez Ubisoft et chez Electronic Arts, et ces derniers jours, Skull & Bones, FIFA 23, Skate 4 et le prochain Need for Speed ont été au cœur de toutes les fuites. Ce n’était visiblement pas terminé, puisque la date de sortie du jeu de pirates d’Ubisoft est apparue un peu trop tôt, tandis que celles de FIFA 23 et de Need for Speed ont été dévoilées dans la foulée.

Ubisoft hissera la grand-voile en novembre

C’est tout d’abord au Xbox Store que l’on doit la date de sortie de Skull & Bones, qui a été repérée par Aggiornamenti Lumia. Longtemps repoussé, il se pourrait que le jeu d’Ubisoft parvienne enfin à quai le 8 novembre 2022 si l’on en croit ce dernier listing.

Une date aussitôt confirmée et relayée par l’insider Tom Henderson, qui a déjà indiqué qu’une présentation du jeu pourrait arriver dans le courant de la semaine prochaine.

Déjà des dates pour les jeux EA ?

Ce dernier en profite d’ailleurs pour mettre à jour son article sur Exputer, qui revenait sur des potentielles présentations de jeux Electronic Arts (FIFA 23, Need for Speed et Skate 4) tout au long du mois de juillet.

Il indique alors que ses sources lui ont mentionné des dates de sorties probables pour FIFA 23, qui sortirait donc le 30 septembre 2022, ainsi que pour Need for Speed, dont la sortie serait fixée au 4 novembre. Skate 4 serait prévu pour 2023, mais il n’a pas plus de détails à donner pour le moment.

On sera bien vite fixé sur tout cela, puisque tous ces jeux devraient être présentés dans les prochaines semaines.