Skull & Bones : Le studio prend la parole suite au report et dévoilera du gameplay demain 13 janvier

Skull & Bones a tout du projet maudit, et ce n’est pas le dernier report en date du jeu qui va venir prouver le contraire. En officialisant le sixième report du titre, Ubisoft a sans doute enterré encore un peu plus l’attente autour de ce dernier, qui a forcément dépéri avec le temps. Conscient de cet état de fait, l’équipe derrière Skull & Bones a désormais envie de nous rassurer en prenant la parole pour expliquer les raisons de cet énième retard, tout en promettant de donner des nouvelles très prochainement, et même de manière imminente.

Histoire de faire oublier (un peu) le report

Skull & Bones ne sortira peut-être pas en mars comme prévu, mais il se montrera un peu plus dès demain 13 janvier à 18 heures pour nous présenter plus de gameplay dans une nouvelle émission. Il faudra certainement frapper un grand coup avec des extraits convaincants pour relancer l’intérêt autour du titre, et le studio ne le sait que trop bien.

Dans un message publié aujourd’hui sur les réseaux sociaux, l’équipe de développement tient d’abord à préciser que ce retard va permettre de soigner davantage le jeu et de peaufiner l’expérience pour la rendre aussi agréable que possible, notamment grâce aux derniers retours récoltés de la part de joueurs et de joueuses via plusieurs tests.

A priori, il ne faut pas s’attendre à une nouvelle date lors de ce stream, puisque l’équipe précise :

« Des informations supplémentaires concernant notre nouvelle date de sortie et les phases de bêta à venir seront partagées avec vous très prochainement, alors restez connectés pour suivre cela. »

Pour éviter un septième report, il faudrait effectivement faire attention à ne pas donner une nouvelle date trop vite, mais espérons que le studio se montre un peu plus rassurant que cela lors de sa prise de parole demain.

Skull and Bones sortira sur PC, PS5, Xbox Series, un jour, peut-être.