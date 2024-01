Skull and Bones : Le jeu de pirates d’Ubisoft présente son contenu endgame et sa roadmap post-lancement

Une bêta ouverte du 8 au 11 février sur PC, PS5 et Xbox Series

Durant chacune 12 semaines, les saisons « Raging Tides », « Chorus of Havoc », « Into the Dragon’s Wake » et « Shadow of the Deep » nous inviteront à asseoir notre domination sur les mers de l’Océan Indien et acquérir diverses récompenses (armes, navires, éléments cosmétiques exclusifs…). Pour y arriver, il faudra prendre part à des activités PvE et/ou PvP telles que des raids contre des convois maritimes, des pillages et surtout des affrontements contre des seigneurs pirates légendaires comme Philippe la Peste, les jumeaux Hubac et Li Tian Ning.

Une flopée de défis promettant d’être particulièrement retors à relever d’après l’éditeur français :

« Les joueurs devront mettre au point les meilleures stratégies pour l’emporter face à chaque nouvelles menaces qui seront de plus en plus difficiles. Les nouvelles approches stratégiques, les navires et équipements saisonniers seront la clé pour sortir victorieux de l’affrontement final clôturant chaque saison. […] Ils pourront prendre le contrôle de The Helm, un véritable géant des mers, et créer un empire de la contrebande. Les manufactures à travers l’Océan Indien pourront être saisies, les profits pourront être augmentés via une stratégie de contrôle des routes commerciales et des investissements pourront être réalisés pour améliorer toutes ces opérations. »

Ubisoft a également annoncé qu’une bêta ouverte de l’action-RPG se déroulera du 8 au 11 février sur PC et consoles. Cross-play et cross-save entre toutes les plateformes, elle nous permettra d’avancer jusqu’au rang 6 d’Infamie et de débloquer du loot spécifique. Autre information importante, la progression effectuée sera sauvegardée afin de pouvoir être utilisée dans la version finale du titre si nous le voulons.

Skull and Bones larguera les amarres le 16 février prochain (ou le 13 pour les possesseurs de l’édition Premium) sur PC via l’Epic Games Store et Ubisoft Connect, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Amazon Luna.