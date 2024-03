Les versions PS4 et Xbox One arriveront plus tard

Disponible en early access depuis octobre 2022 et également jouable en solo, la production développée et éditée par Wales Interactive (Maid of Sker, Mia and the Dragon Princess, Ten Dates…) nous invite à affronter des hordes d’ennemis divers et variés, appelés Silencieux, sur la terrifiante île de Sker. Afin de survivre dans cet environnement hostile, il faut notamment améliorer ses armes steampunk en récupérant des Miracles lâchés par les créatures vaincues au combat ou en se rendant à la cabine du policier rieur. Notez aussi que le dernier projet du studio gallois promet de nous donner accès à plusieurs options pour personnaliser à notre guise notre propre personnage (masques à équiper, répliques audios, ambiance du menu dynamique, etc.)

Rendez-vous dans quelques semaines pour le lancement en version 1.0 de Sker Ritual sur PC, PS5 et Xbox Series. Rappelons que le jeu de survie devrait également arriver sur PlayStation 4 et Xbox One à une date ultérieure.