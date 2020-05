Skater XL tient enfin sa date de sortie définitive

Deux actualités concernant le jeu vidéo et le skateboard pour le prix d’une aujourd’hui. Après avoir parlé d’un hypothétique nouveau Tony Hawk’s Pro Skater plus tôt dans la journée, il est désormais temps de noter la date de sortie du prochain Skater XL dans vos agendas.

Deux petits mois d’attente

Très attendus par les amoureux de glisse et de jeu vidéo, Skater XL s’annonce comme une nouvelle référence du genre, misant sa campagne de publicité sur son réalisme. Son accès anticipé sur Steam, disponible depuis plusieurs mois, a laissé entrevoir des possibilités intéressantes, et un gameplay pouvant le mener à une réussite commerciale et critique certaine. Qu’en est-il de sa sortie définitive ?

Nous l’apprenions il y a quelques semaines, le titre de Easy Day Studios est attendu pour cet été. Cette semaine, nous avons cependant droit à la vraie date de sortie de Skater XL. Celle-ci est fixée au 7 juillet prochain. Date à laquelle le titre sortira de son accès anticipé sur PC, donc, mais entrera aussi sur le catalogue des consoles actuelles, à savoir PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.