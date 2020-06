Skater XL : la sortie est repoussée de quelques semaines

Initialement prévue pour le 7 juillet prochain, la sortie de Skater XL, développé par Easy Day Studios, vient d’être repoussée de quelques semaines. Pour pouvoir faire des tricks, vous allez devoir attendre jusqu’au 28 juillet sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Concernant la version Nintendo Switch, la nouvelle date de sortie sera communiquée dans les prochaines semaines.

Un titre qui se laisse désirer

Attendu par tous les adeptes de skate, friand de se mettre quelque chose sous la dent avant Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Skater XL est très attendu par les fans du genre, les différents trailers appuyant notamment sur un réalisme très poussé. Le report de sa sortie au 28 juillet a été annoncé directement par le studio :

Malgré nos efforts, et à cause d’événements indépendants de notre volonté, nous allons devoir modifier la date de sortie physique et digitale de Skater XL sur PlayStation 4, Xbox One et PC au 28 juillet. Nous annoncerons une nouvelle date de sortie pour la version Nintendo Switch dans les prochaines semaines. Nous apprécions grandement votre patience pendant que nous finalisons le titre

Aucune raison sur ce report n’a réellement été indiquée, mais l’on peut imaginer que la conjoncture actuelle avec la pandémie de Covid-19, a eu des conséquences sur le développement du titre ainsi que sur sa distribution.

Pour rappel, Skater XL sortira le 28 juillet sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. La sortie sur Nintendo Switch arrivera plus tardivement.