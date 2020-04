Skater XL sortira définitivement en juillet sur PC et consoles

Bonne nouvelle pour les amateurs de Skate, il semblerait que 2020 soit une année propice pour la discipline. Après les rumeurs d’un nouveau Tony Hawk’s Pro Skater et le prometteur Session en accès anticipé, voici qu’un autre titre précise sa date de sortie : Skater XL. Le rendez-vous est donné pour cet été.

Une sortie complète prochainement

Déjà disponible en accès anticipé sur Steam pour une vingtaine d’euros, Skater XL vise désormais une sortie définitive. Celle-ci s’accompagne de version consoles et évidemment, du nouveau contenu. Si la date exacte n’est pas encore connue, le studio Easy Day nous donne une fenêtre de sortie assez précise : le jeu arrivera en juillet 2020.

Le titre profitera ainsi d’une version 1.0 qui apporte de nouvelles choses et un équilibrage complet. Le prix définitif n’est pas encore connu mais il ne devrait pas trop bouger. Skater XL en profitera alors pour arriver sur PlayStation 4, Xbox One et Switch en version numérique, en plus de cette mouture PC donc.