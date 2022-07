Skate 4 s’appellera donc juste Skate, et devient un jeu service free-to-play

Voilà qui devrait doucher les espoirs de pas mal de monde. On s’attendait à ce que la licence Skate fasse son retour avec une quatrième épisode plus ambitieux que jamais, avec un programme d’insiders qui allait permettre au jeu de s’améliorer au fur et à mesure avant sa sortie finale. Et on pensait que ce Skate 4 serait un jeu premium, comme les trois derniers, mais Electronic Arts a enfin donné plus d’informations à propos de cet épisode, qui ont de quoi faire grincer quelques dents.

Un modèle économique qui va faire parler

Tout d’abord, l’éditeur confirme que ce Skate 4 doit maintenant uniquement être appelé Skate, mais la plus grosse information à retenir ici, c’est que ce Skate sera en réalité un free-to-play pensé comme un jeu service.

La bonne nouvelle, c’est donc que vous n’aurez pas à dépenser 60 € pour y jouer, mais la mauvaise, c’est que le jeu sera visiblement rempli de microtransactions. Une évolution « logique » pour Deran Chung, directeur créatif sur le projet, tandis que Isabelle Mocquard, à la tête de la production, indique que le jeu ne sera pas un pay-to-win :

« Je veux qu’il soit très clair que ce n’est pas un pay-to-win. Il n’y aura pas de zones de jeu cachées exclusivement derrière un paywall. Les joueurs ne pourront pas acheter d’avantages modifiant le gameplay. »

Autrement dit, les microtransactions ne toucheront a priori que les objets esthétiques, mais aussi le confort de jeu si l’on en croit The Verge. L’équipe souhaite établir un modèle économique qui est « basé sur le respect, la confiance et la transparence ». Avec un tel modèle, l’équipe dit être en mesure d’apporter des nouveautés de manière régulière, avec des événements saisonniers.

La sortie, ce n’est pas pour tout de suite

Parmi les nouveautés qui ont été mises en avant ici, on retrouve aussi les « CollaboZones » (un drôle de nom qui n’est pas définitif), qui sont des zones qui peuvent être construites collectivement par un ensemble de joueurs et de joueuses. Chung déclare que la modération sera très importante ici, et que l’équipe prendra ce travail très au sérieux pour éviter les débordements.

Il a aussi été précisé que le jeu serait cross-play et cross-progression entre la next-gen et la old-gen, ainsi que sur PC. Le studio veut même élargir cela au mobile.

Pour le reste, c’est encore un peu flou, car le jeu est encore loin de sa sortie. Mocquard déclare que le jeu ne sortira dans sa version finale que lorsque la communauté aura validé les changements apportés, mais Chung souhaite être rassurant en déclarant que Skate respectera l’essence de la série :

« Ce sera Skate. Ça va ressembler à Skate. Ce sera un jeu Skate. »

Réponse dans quelques semaines pour les premiers insiders, et sans doute pas avant 2023, au plus tôt, pour les autres.