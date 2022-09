Silent Hill 2 Remake : Des supposées premières images ont fuité

Même si Bloober Team est actuellement à l’œuvre sur Layers of Fears, des rumeurs laissent entendre que le studio travaille également sur un remake de Silent Hill 2, l’un des nombreux projets Silent Hill qui seraient en cours de développement. Et si pour le moment, on ne se raccroche qu’à des bruits de couloir, une fuite un peu plus concrète est apparue ce week-end sur les réseaux sociaux.

Vraies images ou fake très élaboré ?

Comme Eurogamer a pu le relayer, des images en provenance du compte Twitter de @the_marmolade ont fait le tour d’Internet ces dernières heures (qu’on vous laisse directement aller voir à la source).

Elles montrent ce que l’on suppose être le remake de Silent Hill, avec des screenshots très flous (à se demander pourquoi les fuites sont toujours de piètre qualité), avec James Sunderland de dos, façon caméra à l’épaule. La véracité de ces images a ensuite été confirmée par l’insider Dusk Golem, qui a souvent donné des informations sur la série et d’autres licences de jeux d’horreur :

« Elles sont réelles, mais elles ne sont même pas PROCHES du produit final. Celles-ci proviennent d’une démonstration interne de Bloober avant qu’elles ne soient validées, donc c’est littéralement un concept sans budget plutôt qu’un produit final, gardez cela à l’esprit. De tout ce qui aurait pu fuiter, ce n’est vraiment pas à quoi ressemble le jeu final. »

On prendra tout de même cela avec des grosses pincettes. Comme l’indique Dusk Golem, ces images ne reflètent peut-être pas la qualité finale du jeu, et surtout, il est pour l’instant impossible de vérifier s’il s’agit de vraies images, ou de faux screenshots validés de concert par des insiders qui n’en savent finalement rien. Mais définitivement, tous les regards seront tournés vers Konami pendant ces prochains jours, jusqu’au Tokyo Game Show.