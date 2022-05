Un remake de Silent Hill 2 serait en développement chez Bloober Team

A l’approche du Summer Game Fest, tout semble s’accélérer autour des rumeurs liées à Silent Hill. Alors que des images d’un potentiel nouveau titre a mis les fans de la saga en émoi au cours de ces derniers jours, c’est maintenant un autre bruit de couloir qui semble indiquer que la série de jeux d’horreur est de retour, avec de multiples projets en cours, dont celui qui serait attribué à Bloober Team (The Medium).

-Bloober Team working on Silent Hill 2 Remake. Reworked puzzles. New Endings. Timed PlayStation Console Exclusive

-Multiple Silent Hill projects in development; including new mainline entry & side "stories"

Not confirmed. Just sharing what I've heard pic.twitter.com/eZJDQu9qKY

— NateTheHate2 (@NateTheHate2) May 15, 2022