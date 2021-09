Sifu : On l’a vu, tout savoir sur le jeu de la bagarre en 4 minutes

Récemment repoussé à début 2022, Sifu s’est tout de même laissé approcher par la presse lors d’un événement organisé par les développeurs il y a quelques jours. Les créateurs d’Absolver nous ont ainsi présenté leur futur bébé, qui a déjà impressionné à plusieurs reprises lors de ses précédentes apparitions. On a ainsi pu en savoir plus sur ses mécaniques et découvrir quelques images supplémentaires.

On vous partage nos premières impressions dans cette vidéo et l’on vous résume tout ce qu’il faut savoir en quatre minutes chrono. L’occasion idéale pour faire le point sur ce jeu de bagarre. La sortie de Sifu est prévue le 22 février 2022 sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Les précommandes ont ouvert il n’y a pas si longtemps.