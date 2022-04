Sifu : La feuille de route se dévoile, les modes de difficulté arrivent bientôt

Fort de ses 1 million de copies vendues, Sifu a réussi à se bâtir une vraie communauté autour de lui, qui n’hésite pas à lui fabriquer des mods plus fous les uns que les autres. Sloclap compte donc bien continuer à mettre à jour son dernier titre, en ajoutant par exemple des systèmes très demandés par les fans du jeu, mais aussi par celles et ceux qui voudraient se laisser tenter, mais qui ont peur d’être rebutés par la difficulté.

Le planning 2022 pour Sifu

Une feuille de route de mises à jour a donc été publiée par le studio, dans laquelle on peut voir que les modes de difficultés arriveront dès ce printemps dans Sifu. Avec cette mise à jour, il sera possible de choisir entre les modes Elève, Disciple et Maître, pour adapter la difficulté à ses envies.

On retrouvera également un mode entrainement plus avancé et des changements de tenues, tandis que la mise à jour de cet été promet d’apporter un système de scoring avec des modificateurs. On en retrouvera d’autres cet automne, avec un éditeur de replay sera mis en place, tandis que cet hiver, le mode de jeu Arène fera son entrée, avec encore plus de tenues à débloquer.

Bref, le suivi du jeu est loin d’être terminé pour Sloclap, avec des mises à jour prévues sur toute l’année 2022. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre test complet de Sifu.