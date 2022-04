Shin Megami Tensei V parvient à franchir le million d’unités distribuées

Si la série des Shin Megami Tensei était encore assez obscure pour l’Occident il y a une quinzaine d’années, elle a maintenant fait son trou dans le paysage vidéoludique. Avec Shin Megami Tensei V, Atlus a signé un nouvel épisode réussi, qui montrait également que la série n’avait pas à rougir du succès de sa saga spin-off, Persona. Après avoir vendu 800 000 exemplaires de son dernier jeu en quelques semaines, Atlus peut maintenant fêter un autre cap encore plus important.

Le million est enfin là

Le studio s’est félicité sur Twitter d’avoir distribué à ce jour plus d’un million de copies pour Shin Megami Tensei V (en comptant aussi les ventes numériques), ce qui est un excellent résultat pour la série, d’autant plus pour un épisode sorti exclusivement sur une seule plateforme. Pour fêter cela, le character designer Masayuki Doi a publié une nouvelle illustration représentant le protagoniste de ce cinquième opus.

On se demande maintenant si l’éditeur ne souhaite pas gonfler encore plus ces chiffres avec une sortie sur d’autres plateformes. Des rumeurs évoquant une sortie du jeu sur PC et sur PS4 étaient apparues juste après la sortie, mais plusieurs mois plus tard, rien ne s’est concrétisé pour le moment. Dans tous les cas, Shin Megami Tensei V restera un succès.