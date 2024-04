Shift Up, le studio derrière Stellar Blade, recrute déjà pour son prochain jeu orienté action-RPG

Shift Up pense déjà à l’après Stellar Blade

C’est sur le site officiel du studio que l’on peut voir qu’un troisième jeu mystère est mentionné, décrit comme un nouveau projet multiplateforme « next-gen ». Plusieurs postes sont ici à pouvoir pour ce jeu dont l’avancée doit encore être assez limitée, puisque Stellar Blade n’est toujours pas sorti.

On sait peu de choses sur ce mystérieux jeu si ce n’est qu’il pourrait sortir sur PC et consoles, voire même mobiles en plus. Ce qui voudrait dire que cette fois, il n’y aurait pas de question d’exclusivité. Il utilisera le moteur Unreal Engine, sans doute le 5, et est résumé comme étant « un AAA action-RPG urbain de science-fiction », avec des monstres à combattre.

Le genre d’univers dont le studio a l’habitude donc. Il n’est d’ailleurs pas précisé s’il s’agit d’une nouvelle licence ou non. Il est trop tôt pour envisager une suite à Stellar Blade, mais voir un spin-off à Goddess of Victory: NIKKE sur consoles n’est pas complètement à exclure étant donné la popularité du jeu mobile. On en saura pas plus avant un bout de temps.

Stellar Blade sera quant à lui disponible sur PlayStation 5 dès le 26 avril prochain.