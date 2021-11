Sherlock Holmes: Chapter One s’attarde sur la personnalité de Sherlock en vidéo

Dans une petite semaine, il sera possible de découvrir un tout nouveau Sherlock Holmes dans Sherlock Holmes: Chapter One, qui va nous raconter les premiers pas du détective, lorsqu’il n’est encore qu’un jeune homme. Après avoir illustré les capacités du protagoniste dans une récente vidéo, le studio présente aujourd’hui un autre trailer qui revient sur l’histoire de ce Sherlock.

Un Sherlock plus jeune, et plus excentrique

Dans ce titre, Sherlock reviendra sur l’île où il a grandi, ce qui sera pour lui l’occasion de se remémorer de nombreux souvenirs, notamment en ceux en compagnie de Mycroft, son frère. On y voit ainsi de nombreux dialogues qui permettent de mieux cerner la personnalité de ce jeune Sherlock, tout fougueux qu’il est, ainsi que ses capacités de camouflage grâce à ses costumes.

Sherlock Holmes: Chapter One sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 16 novembre, puis plus tard sur PS4 et Xbox One.