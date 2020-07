Shantae: Risky’s Revenge Director’s Cut arrivera sur Switch et Xbox One cet automne

Sorti d’abord en 2011 sur Nintendo DSi, Shantae: Risky’s Revenge a ensuite proposé une version Director’s Cut sur PC et PlayStation 4, respectivement en 2014 et 2015 puis un portage de cette version sur Wii U en 2016. Quatre ans plus tard, voici que le studio de développement se dit qu’il serait sympa de proposer l’aventure aux joueurs Xbox One et Nintendo Switch.

Avec une version physique en prime

Les développeurs de WayForward confirment donc un portage du titre sur les dernières machines de Microsoft et Nintendo. Pour l’instant, pas de date précise mais un rendez-vous donné pour cet automne 2020. Le jeu embarquera tout le contenu et les nouveautés de la Director’s Cut et sera proposé au prix de 9.99€.

Une autre bonne nouvelle est arrivée dans la foulée : Limited Run Games proposera une version physique pour la mouture Switch. Rien sur les autres supports mais cela permettra aux collectionneurs de craquer sur une édition boîte. Celle-ci n’a cependant pas encore de visuel.