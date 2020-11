Serious Sam Collection est disponible sur consoles et Stadia

Ce n’est un secret pour personne, Serious Sam 4 est un raté. Ce qu’il doit peut-être bien à son développement longuet et chaotique. En tout cas, notre test est plutôt éloquent quant à ses énormes défauts. Cela étant, l’avenir de la licence pourrait bien être plus ensoleillé que prévu, puisque Devolver Digital a fait l’acquisition des droits de production, et s’est dans la foulée lancé dans le développement d’une Serious Sam Collection à destination des consoles curent gen et de la plateforme Stadia.

Trois jeux en un

La bonne nouvelle, c’est donc que les trois premiers jeux font leur grand retour, via une collection qui embarque par ailleurs l’intégralité de leurs DLC respectifs. Le tout pour un prix relativement ridicule, puisque cette Serious Sam Collection est affichée, quel que soit le support, à 29,99 euros.

Comme on dit, une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Et effectivement, quelques jours seulement après son annonce, cette compilation fort intéressante est déjà disponible. Avis aux collectionneurs, elle n’est cependant accessible qu’en téléchargement, aucune version physique n’étant prévue.

Cette Serious Sam Collection regroupe les trois premiers épisodes dans leurs versions HD les plus récentes, ainsi que l’intégralité de leurs DLC. Elle est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia.