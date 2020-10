Devolver Digital rachète le studio Croteam (Serious Sam 4)

Alors que Croteam vient tout juste de sortir Serious Sam 4, qui ne reste pas dans les annales de notre rédaction, Devolver Digital vient tout juste d’annoncer son rachat du studio croate à l’origine, notamment, de la saga Serious Sam. Une fusion attendue ? Au vu du passif, il semblerait !

Retour aux origines

Annoncé via le site officiel de Devolver Digital, cette fusion n’est finalement qu’un prolongement d’un partenariat déjà bien ancré. Créé en 2009, Devolver Digital avait fait ses armes dans l’édition vidéoludique avec Serious Sam HD: The First Encounter puis l’année suivante Serious Sam HD: The Second Encounter et Serious Sam HD: Gold Edition et n’a cessé d’engranger une notoriété malgré quelques passages à vide.

En tout, 12 jeux auront été créés par le studio Croteam en partenariat avec Devolver Digital depuis près de 11 ans. Finalement, ce partenariat a encore de beaux jours devant lui grâce à ce rachat. Devolver s’est d’ailleurs félicité des nombreux projets à venir :

Ce qui est certain, c’est que notre futur ensemble est assez galvanisant avec notamment de nouveaux projets comme The Talos Principle 2, de nouveaux opus de la licence Serious Sam et bien d’autres !

Espérons que cette fusion ne soit pas uniquement symbolique et augure de bonnes choses, notamment pour la licence Serious Sam.