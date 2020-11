Une compilation Serious Sam à venir sur Nintendo Switch

Contrairement à Doom, l’autre grand Fast FPS, Serious Sam eut du mal à revenir sur le devant de la scène après deux premiers opus fort convaincants. Il nous offrait une troisième aventure en 2011 plutôt sympathique, avant de disparaître un long moment des radars. Jusqu’à cette année, où une catastrophe a frappé les fans de la licence.

Une compilation pour les gouverner toutes

Ce n’est un secret pour personne, le développement de Serious Sam 4 fut compliqué. Si compliqué, même, que le résultat est tout simplement mauvais (on vous renvoie vers notre test pour en savoir plus). Mauvaise nouvelle pour les fans de Sam qui attendaient avec impatience de pouvoir faire exploser par milliers des créatures hautes en couleurs. Cela étant, l’espoir pourrait bien renaître maintenant que Devolver Digital détient les droits de la licence.

Après avoir racheté Croteam, l’entreprise américaine débute d’ailleurs cette nouvelle collaboration sur les chapeaux de roues, avec une annonce qui risque d’en enchanter plus d’un. En effet, les trois premiers jeux de la série vont se retrouver dans une compilation sur Nintendo Switch. Le troisième épisode sera disponible tel quel, tandis que les deux premiers reviennent dans leurs éditions HD, parues respectivement en 2009 et 2010 sur PC.

Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : cette Serious Sam Collection sera disponible dès le 17 novembre sur l’eShop, et sera proposée au modique tarif de 29,99 euros.