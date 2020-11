Serious Sam Collection

Serious Sam Collection est, comme son nom l'indique, une compilation regroupant les trois premiers jeux de la licence ainsi que leurs DLC respectifs. On y trouve ainsi Serious Sam HD : The First Encounter, Serious Sam HD : The Second Encounter ainsi que Serious Sam 3 : BFE. Trois First Person Shooter énergiques et difficiles, inspirés par Doom et Duke Nukem.