Sega va organiser un nouveau showcase dédié à la licence Sonic ce 24 septembre, des annonces à prévoir

Le Tokyo Game Show ouvrira ses portes cette semaine et les éditeurs japonais commencent à s’activer. Capcom a d’ores et déjà planifié son showcase, tandis que l’on est en attente d’un éventuel State of Play qui ne devrait plus trop tarder. Sega dévoile ses plans à son tour et mise tout sur sa mascotte. N’attendez pas d’en savoir plus sur les plans de l’éditeur en général, mais vous saurez tout ce qu’il se passe autour de Sonic dans un nouveau Sonic Central.