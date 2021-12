Sega détaille le DLC Yakuza pour Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown

Sorti il y a déjà 6 mois en juin dernier, Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown continue sa route en proposant du contenu supplémentaire, cette fois ci axé sur l’univers des jeux Yakuza. L’éditeur des deux titres Sega, dévoile les détails du DLC « Yakuza Series Collaboration Pack ».

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown's Yakuza Series Collaboration Pack will be available on December 8th, 2021 for PlayStation 4! 👊#VF5US #Yakuza pic.twitter.com/bHClebxYRN

