Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown se montre en vidéos

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown a eu droit à un long stream aujourd’hui et désolé si vous aviez un espoir d’annonce d’une suite mais le nom de l’évènement Virtua Fighter x esports était juste un indice sur le nom japonais du remake qui sera donc simplement Virtua Fighter esports.

D’accord mais c’est quoi la finalité ?

On débute avec le trailer japonais qui permet d’en voir plus, notamment sur les modes de jeu. Et bien entendu vu l’axe esports de ce remake, il s’agit uniquement d’ajouts liés à la compétition en ligne avec du classé, différents types de tournois et un mode spectateur. On note aussi l’option graphique pour revenir aux polygones du premier épisode mais qui devient nettement moins sympathique quand on apprend qu’il s’agit d’un DLC payant.

Nous avons ensuite une vidéo comparative pour constater les bienfaits du moteur Dragon Engine des Yakuza utilisé par ce remake.

Et on termine avec la cinématique d’introduction qui prend bien son temps pour présenter l’intégralité du casting. Notez au passage que l’on a également appris la sortie d’une version arcade dès le 2 juin ainsi que l’organisation d’une ligue esport déjà prévue sur plusieurs années. Pas contre rien du tout sur le netcode ce qui ne sent pas très bon pour le rollback…

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown sortira le 1er juin en exclusivité sur PlayStation 4 et sera d’ailleurs offert avec le PS Plus jusqu’au 2 août.