Phil Spencer justifie la décision de sortir Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5

Présent au salon de la Gamescom 2024 à Cologne, Phil Spencer, le patron de la section Gaming chez Microsoft, a commenté la décision de porter Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5. D’abord annoncé comme une exclusivité Xbox et PC, des rumeurs évoquaient déjà un portage de Starfield et Indiana Jones après leurs sorties sur Xbox et PC. Après des essais apparemment concluants (Sea of Thieves, Hi-fi Rush…), Microsoft semble en effet bien décidé à proposer ses jeux sur le plus de plateformes possibles.

Les fans les plus assidus de la marque verte pourraient y voir un abandon total de la guerre des exclusivités. Lors d’un podcast Xbox en février, Phil Spencer avait exclu la possibilité qu’Indiana Jones et Starfield arrivent sur PS5. (il n’a pas vraiment menti en répondant spécifiquement à la question posée lors du podcast, mais pour beaucoup, ce ne sera qu’un détail).

Speaking at Gamescom, Xbox boss Phil Spencer says Indiana Jones coming to PS5 "is a strategy that works for us":

"We said we were going to learn [launching 4 games last year]. We said we'd watch. What I see when I look is our franchises are getting stronger, our Xbox console… pic.twitter.com/QgOWbOV1GQ

— Shinobi602 (@shinobi602) August 21, 2024