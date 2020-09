La mise à jour « Vaults of the Ancients » de Sea of Thieves prend date

Sea of thieves, le jeu de pirates par excellence, se verra agrémenté d’une nouvelle mise à jour le 19 septembre 2020 : Vaults of the Ancients… Et elle apportera avec elle pas mal de surprises.

De nouvelles missions avec de nouveaux compagnons

En effet, de nouvelles missions seront disponibles auprès de la faction des Collectionneurs d’Or uniquement, de quoi raviver l’amour des joueurs pour les richesses. Seule condition : avoir complété la fable des Shores of Gold. Ces missions permettront notamment de découvrir un peu plus l’histoire de cette faction. Le but ? Trouver un certain nombre de clés qui vous donneront accès aux trésors mystérieux des collectionneurs.

Mais Vaults of the Ancients ne vous laissera pas partir seul à l’aventure car de nouveaux familiers arrivent : les chiens ! Retrouvez le 19 septembre le meilleur ami de l’homme prêt à embarquer sur votre navire.