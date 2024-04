Sea of Thieves : Rare fait le point sur la version PS5, avec des infos sur le transfert des sauvegardes ou les performances du portage

Parmi tous les portages de jeux Xbox sur PS5, c’est sans doute Sea of Thieves qui a le plus d’intérêt pour Microsoft. Cela lui permettra de toucher un nouveau public pour que la communauté du jeu puisse grandir et subsister dans le temps, même après toutes ces années. On découvrira cette version PS5 d’ici quelques jours, mais avant son arrivée, Rare a décidé de répondre aux questions les plus fréquemment posées sur ce portage, notamment en ce qui concerne le transfert de la progression.