Sea of Thieves peut compter sur un sacré équipage avec 40 millions de personnes enregistrées sur le jeu

Et ça fait beaucoup de monde sur les mers

Juste avant l’arrivée de sa saison 12, Rare nous indique que 40 millions de moussaillons ont déjà joué à Sea of Thieves au moins une fois depuis sa sortie, comme on l’apprend via le site officiel du jeu. On ne parle pas d’utilisateurs actifs ici, mais bien de ceux qui ont été enregistrés. Le jeu peut sans doute remercier le Xbox Game Pass, mais arriver à un tel chiffre reste un exploit assez significatif. D’autant plus que cela n’est que très temporaire, étant donné que le jeu arrive prochainement sur la dernière console de Sony.

Pour rappel, Sea of Thieves sera disponible sur PS5 dès le 30 avril prochain. Cette version sera cross-play et il sera possible de passer de la Xbox et du PC à la PS5, ou l’inverse, en liant vos comptes pour retrouver votre sauvegarde.