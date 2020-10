Sea of Thieves : Une collecte de fond pour la recherche contre le cancer jusqu’au 6 novembre

Rare, qui est à l’origine de Sea of Thieves, s’engage à nouveau en faveur d’une association caritative de lutte contre le cancer. Avec des achats de cosmétiques disponibles en faveur de Stand Up To Cancer, les développeurs verseront 75 et 100% des revenues générés à l’association selon la plateforme d’achat.

Sails of Unions

Vous pouvez donc acheter via Steam au prix de 5,30€ (75% à l’association) ou sur le magasin de Microsoft pour 5,99€ (100% à l’association) un pack dénommé « Sails of Unions » qui vous permettra d’arborer fièrement 3 voiles dont vous pouvez avoir un aperçu sur la vidéo ci-dessus.

Sachez que ce pack spécial est disponible dés à présent à l’achat et le restera jusqu’au 6 novembre. Rappelons également que Sea of Thieves est disponible dans l’offre Game Pass Xbox et PC.