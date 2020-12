Scavengers lance sa bêta fermée dés aujourd’hui

Scavengers a profité des Game Awards 2020 pour annoncer une bêta fermée uniquement sur PC.

ScAvengers, rassemblement pour la bêta

Développé par Midwinter, un studio rassemblant de nombreux vétérans de l’industrie ayant travaillés sur Halo, Battlefield ou encore Gears of War, Scavengers est un shooter compétitif Sandbox prévu pour 2021 PC et plus tard sur consoles. En attendant de mettre la main dessus (puisqu’il sera free to play) vous pouvez dés à présent vous inscrire à la bêta fermée sur le site officiel avec seulement 60 000 places disponibles.

Il mélange des éléments de survie, de PVE et de PVP dans un grand univers post-apocalyptique. C’est dans ce monde hostile que plusieurs équipe de 3 joueurs vont tenter de gagner la première place. Un trophée qui ne se gagne pas forcément en massacrant le plus de monde.

Si vous voulez en savoir plus sur le titre, nous vous renvoyons à notre aperçu du jeu où nous avons pu faire quelques parties en compagnie des développeurs. Même si vous vous dîtes peut-être « encore un battle royale », on pense qu’il mérite tout de même le coup d’œil.