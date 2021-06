Scarlet Nexus : Le meilleur action RPG de l’année ? Test en vidéo

Annoncé il y a un peu plus d’un an, Scarlet Nexus a eu une communication relativement modérée. Une bonne approche qui permet de créer la bonne surprise, puisqu’il s’agit effectivement d’un très chouette action RPG pour les amateurs du genre. Le titre nous invite à rejoindre la BEA en compagnie d’un des deux protagonistes, et à terminer une quête principale en enchaînant divers combats au gameplay dynamique. La petite touche Persona fait également beaucoup de bien.

En complément de notre test écrit, vous retrouverez ici notre avis en vidéo avec du gameplay maison. Rappelons que Scarlet Nexus sort ce 25 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Notre guide complet est également en ligne, tout comme quelques conseils pour bien démarrer.