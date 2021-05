Rumeur : Une conférence Xbox le 13 juin avec au moins 5 nouveaux AAA annoncés ?

L’E3 2021 approche et l’emballement médiatique commence, avec des fuites qui sont de plus en plus nombreuses et qui doivent être décortiquées pour voir qui a raison et qui a tort. La conférence Xbox est naturellement au cœur de nombreuses discussions étant donné qu’il s’agira de l’un des temps forts de ce mois de jeu, et de nouvelles rumeurs à son sujet sont apparues aujourd’hui.

Le bal des rumeurs bat son plein

La première d’entre elle nous vient de Klobrille, un insider relayé par Games Radar qui a un historique de leaks plutôt fiable en ce qui concerne Microsoft et Xbox. Il a récemment déclaré qu’au moins 5 nouveaux AAA seraient présentés lors de la conférence, en comptant les futurs titres de Bethesda. Il affirme cependant que rien n’est encore fixé dans le marbre, et que la priorité serait de montrer du gameplay pour les jeux déjà annoncés.

Des informations que l’on prendra donc avec d’énormes pincettes tant elles sont vagues, et tant elle ne prennent pas trop de risques. On restera tout aussi prudent sur la dernière déclaration de Jeff Grubb de VentureBeat, qui a déclaré dans sa dernière émission du Summer Game Mess que la conférence Xbox devrait avoir lieu le 13 juin. Une date qui semble tout à fait logique si l’on se fie aux calendriers des précédents E3, avec des conférences le dimanche pour Microsoft, comme en 2019.

Xbox E3 event on June 13 according to Game Mess Show maestro Grubbhttps://t.co/1vezc8LhM6 pic.twitter.com/kd8bBPTfet — Nibel (@Nibellion) May 25, 2021

Encore une fois, ne prenons rien pour acquis ici tant que Microsoft n’aura pas pris la parole.