Un autre jeu Marvel PS5 orienté multijoueur en développement chez Insomniac Games ?

Les jeux Marvel, ça ne manque pas en ce moment, et si cela peut ravir les afficionados de la marque (comme l’auteur de ces lignes), d’autres crient déjà à l’overdose. C’est pourtant bien là-dedans que Insomniac Games mise tout, avec le développement conjoint de Marvel’s Spider-Man 2 et Marvel’s Wolverine, annoncés tout récemment. Et qui seraient rejoints par un troisième projet ?

Insomniac Games sur un jeu multijoueur ?

C’est en tout cas ce que déclare Nick Baker, alias Shpeshal Nick, qui est l’auteur de nombreux leaks ces derniers mois, comme celui de l’extension de Ghost of Tsushima où il avait presque vu juste avant tout le monde (on vous l’accorde, dit comme ça, la confiance est pas totale). Comme l’a repéré GamesRadar, l’insider a déclaré dans son dernier podcast chez XboxEra que Sony, Insomniac et Marvel ont encore des projets à venir :

« Sony mise très gros sur Marvel et Disney mise très gros sur Sony […] J’ai entendu dire qu’il y aurait un jeu Marvel multijoueur qui serait en développement, et qui va probablement être une exclusivité PS5. »

S’il n’a pas d’autres détails à dévoilé, lui et sa source indique que Insomniac Games serait tout trouvé pour s’occuper de ce projet, surtout depuis que l’on a appris que le studio recrutait également pour des postes liés à un expérience multijoueur. Cela étant dit, le studio serait décidément bien occupé et on imagine mal Insomniac Games se diviser en trois, aussi nombreux que peuvent être les employés.

Avec de l’argent, tout reste possible, et on pourra maintenant spéculer sur la nature du projet, tout en prenant bien ces déclarations avec des pincettes en attendant qu’elles soient vérifiées ou invalidées.

Réaliser un jeu multijoueur dans l’univers Marvel offre beaucoup de possibilité étant donné le nombre d’équipes présentes, et forcément, on pense (ou on fantasme) à un jeu X-Men en premier lieu. Si cela arrive, on souhaite en tout cas que le résultat soit plus heureux que Marvel’s Avengers.