Insomniac Games recrute pour un mystérieux projet multijoueur

Insomniac Games est un studio très occupé, qui est divisé entre plusieurs projets via de nombreuses équipes. En à peine huit mois, on a par exemple eu droit à Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, mais aussi à Ratchet & Clank: Rift Apart, qui n’ont pas déçu. Le studio annonce actuellement qu’il recrute de nouvelles têtes, notamment pour travailler sur un projet multijoueur.

Insomniac is hiring! We have five new job openings for a multiplayer project. Come join us and be part of the #PlayStationStudiosFamily as we work on exciting things!

Apply today: https://t.co/WpJzOR39tK pic.twitter.com/eBJzEEtCsR

— Insomniac Games (@insomniacgames) June 24, 2021