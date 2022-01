Rumbleverse repousse son lancement à une date encore indéterminée et annonce un test réseau sur PC

Présenté lors de la dernière cérémonie des Game Awards le 10 décembre dernier, Rumbleverse, un tout nouveau type de Battle Royale centré sur la bagarre et proposé par Epic Games, devait faire son entrée le 15 février prochain sur PC (via l’Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Les développeurs viennent cependant d’annoncer sur leur site officiel que le jeu se voit repoussé à une date encore indéterminée.

La poule mouillée ?

En effet, via un post de blog, les équipes d’Iron Galaxy décrivent leur excitation quant à la sortie de leur tout nouveau titre Battle Royale loufoque à 40 joueurs. Alors qu’un early access devait se dérouler du 8 au 14 février pour certains chanceux et que le lancement de la saison 1 du jeu devait se faire dès le 15 février, les équipes ont récolté énormément d’informations lors du dernier test technique en décembre et ont décidé de prendre leur temps pour peaufiner leur jeu.

Les développeurs déclarent ceci : « Voir Grapital City remplie de Rumblers nous a appris bien des choses. Nous adorons le jeu que nous créons et nous sommes ravis que vous l’adorez aussi, mais nous avons encore d’autres plans pour perfectionner cette expérience. Rumbleverse ne sera pas qu’un jeu ; ce sera une communauté que nous voulons soutenir pendant des années. Nous prendrons le temps nécessaire pour réussir cet exploit ».

Comme aucun délai n’est clairement annoncé par Epic Games Publishing, les joueurs ayant commandé un pack d’early access seront remboursés sur les plateformes correspondantes avant qu’un nouveau pack ne soit proposé lors de la sortie du jeu qui tend à être mis à jour pendant de nombreuses années.

Pour compenser ce retard qui semble important, Rumbleverse sera disponible en test réseau ce samedi 12 février de 20h à 22h, uniquement sur PC via l’Epic Games Store. Pour tenter d’obtenir un accès, il vous suffit d’ajouter le jeu dans votre liste de souhait sur l’Epic Games Store.