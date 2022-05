Rollers Champions donnera enfin des nouvelles de lui demain à 18 heures

Roller Champions était resté bien silencieux pendant toute une année, avant d’annoncer par surprise il y a quelques semaines qu’il venait tout juste de passer gold, autrement dit qu’il était prêt à sortir. On a cependant pas vu d’images de lui depuis un bout de temps, alors on attendait de savoir quand il referait une apparition publique, en pariant sur un éventuel Ubisoft Forward. Finalement non, puisqu’on apprend via Twitter que le jeu se montrera à nouveau dès demain, en solo.

Une sortie surprise à anticiper ?

Rendez-vous demain à 18h pour des nouvelles de Roller Champions 👀 https://t.co/Lk3H49ZU9A — Roller Champions FR (@RollerChampsFR) May 17, 2022

Le jeu d’Ubisoft semble être enfin prêt à montrer de nouvelles images, puisque le compte officiel français de Rollers Champions nous prévient que le titre aura droit à de nouvelles informations dès demain, le 18 mai à 18 heures (heure française).

A quoi peut-on s’attendre ? Tout d’abord, ce sera l’occasion de voir ce qui aura changé en jeu durant tous ces mois de silence radio, mais puisque le jeu est désormais passé gold, on en vient à penser qu’une sortie surprise dans la foulée, ou quelques jours plus tard, semble être tout à fait plausible.

On se donne rendez-vous dès demain pour en savoir plus sur ce Roller Champions.