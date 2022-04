Roller Champions refait surface en passant gold, bientôt une sortie surprise pour le jeu d’Ubisoft ?

On l’avait presque oublié. Il faut dire que depuis ses bêtas l’année dernière, Roller Champions s’était montré discret, très discret, et ce même lors des bilans financiers d’Ubisoft. De quoi nous laisser inquiet quant à la santé du projet, mais surprise, le jeu refait aujourd’hui surface pour annoncer une bonne nouvelle : son développement est enfin terminé.

Greetings, Champions!

Today we are thrilled to announce we have #GoneGold! 🥇

Keep your eyes open as we will be sharing more on our launch date soon. 👀 pic.twitter.com/O1xhUugIqQ

— Roller Champions (@RollerChampions) April 20, 2022