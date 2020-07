RogueBook : un nouveau deck builder roguelite annoncé

Nacon et Abrakam Studio annoncent RogueBook, un nouveau roguelite basé sur un jeu de cartes un peu à l’image de Slay of The Spire. Il s’agit d’un projet qui a été en partie financé sur kickstarter il y a quelques mois (avant d’être sans doute repris par Nacon par la suite même si nous ne connaissons pas encore les détails).

Faeria et gros gros decks

Le titre nous propose de choisir entre deux héros parmi quatre avec un starter pour chacun d’eux. Comme tout bon roguelite, tout le contenu sera généré aléatoirement et plus l’on progressera, plus on amassera de nouvelles cartes qui viendront renforcer notre deck. En revanche, lorsque nos deux héros sont terrassés c’est retour à la case départ. Le joueur sera projeté dans des pages d’un livre, des cartes où l’on pourra déplacer son personnage pour ramasser des objets ou déclencher des combats.

Les développeurs ne sont pas repartis de zéro pour créer ce nouveau jeu puisqu’ils ont utilisé l’univers de leur précédent titre, Faeria, toujours un jeu de cartes mais dans une autre veine. Les quatre héros seront donc issus de ce même titre : Sharra l’aventurière, Sorocco le triton ogre, Seifer le rat démon, et la tortue Aurora.

La grosse surprise est que Abrakam a recruté comme co-designer le créateur de Magic The Gathering, Richard Garfield. Au passage on lui doit également le Artifact de Valve. Il nous présente d’ailleurs une des mécaniques phares du jeu, le système Fat Deck.

Au lieu d’encourager les joueurs à utiliser très peu de cartes pour arriver à une stratégie particulière, le but est de rendre l’approche moins prévisible en augmentant le nombre de cartes présentes dans le deck. Le joueur sera encouragé dans cette optique grâce à des arbres de compétences pour chaque héros, ainsi chaque pallier (un quota de cartes) donnera de nouvelles compétences.

RogueBook n’a annoncé aucune date de sortie ni aucune plateforme pour le moment.