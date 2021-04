Rogue Spirit sera édité par 505 Games, une démo pendant le Steam Festival

On vous en avait parlé il y a quelques jours, le studio indépendant Kids With Sticks avait annoncé Rogue Spirit, rogue-lite 3D tourné vers l’action qui semble avoir un certain charme. Aujourd’hui, les développeurs polonais semblent avoir réussi à bien s’entourer pour préparer la sortie de leur titre puisqu’ils viennent de signer avec 505 Games qui s’occupera de l’édition.

Une démo en juin

Malheureusement, on n’apprendra pas grand chose de plus avec ce nouveau communiqué de presse puisque tous les éléments étaient déjà connus. On a juste quelques précisions quant à la démo que l’on avait aperçue : il sera effectivement possible de découvrir le titre le 9 juin prochain au détour d’une démo qui sera présente lors du Steam Game Festival.

Avec 505 Games à l’édition, on imagine que cela pourrait laisser espérer une éventuelle arrivée sur consoles un peu plus tard. En tout cas, les chances sont plus grandes désormais. Rappelons que Rogue Spirit est un rogue-lite 3D tourné vers l’action qui sortira en août d’abord en accès anticipé sur Steam. Une vingtaine de personnages seront jouables dans cette première version, avec 10 niveaux générés de façon procédurale qui prendront place dans 5 biomes différents.

Andrzej Koloska, co-directeur de Kids With Sticks, revient sur la signature de cette collaboration : « Nous sommes ravis de travailler avec un éditeur aussi expérimenté. Grâce à 505 Games, nous avons pu lancer le projet de Kids With Sticks et concentrer toutes nos forces sur le développement de Rogue Spirit. Nous espérons apporter de la fraîcheur au genre rogue-like avec une mécanique de base intéressante consistant à posséder des ennemis et à pouvoir absorber leurs compétences ».