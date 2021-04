Rogue Spirit annoncé, un rogue-lite 3D tourné vers l’action

L’actualité jeu vidéo était bien riche hier, et il est fort probable que vous soyez passés à côté de l’annonce de Rogue Spirit, un nouveau rogue-lite en 3D. Porté sur l’action avec quelques éléments d’infiltration, le jeu nous demandera de combattre des forces maléfiques qui menacent notre pays. Voici les premières images et informations.

Explorez le royaume de Midra

Comme nous l’apprend la page Steam déjà en ligne, Rogue Spirit sera un jeu d’action rogue-lite en 3D avec quelques éléments de furtivité. On y incarne le fantôme du prince du royaume de Midra et l’objectif sera de contrer une présence maléfique qui a corrompu nos terres. On sera alors pris dans une boucle, où l’on devra s’améliorer pour aller encore plus loin et comprendre les secrets qui nous entourent.

Oui, effectivement, cette histoire de boucle et cette approche du roguelite en 3D nous fait quelque peu penser à Deathloop, récemment repoussé, toute proportion gardée bien sûr puisque nous sommes ici sur un titre indépendant. Sachez d’ailleurs que le jeu est développé par Kids with Sticks, un jeune studio polonais basé à Wrocław, dont certains membres ont bossé sur de gros titres tels que The Witcher 2, Hellraid The Escape ou encore Dying Light.

Rogue Spirit sortira tout d’abord en accès anticipé sur Steam en août 2021. L’objectif est de sortir le jeu en version finale 7 mois plus tard, un planning qui peut bien évidemment évoluer. Cet accès anticipé offrira aux joueurs environ 50% du contenu final, avec six niveaux (sur 10 prévus au final) et une quinzaine de compétences (contre 25 sur la version définitive). A noter que l’ensemble des niveaux sont générés de manière procédurale et proposeront cinq biomes différents. Si l’on en croit la liste des jeux du studio sur Steam, une démo semble également prévue pour juin, sans aucun doute pour le Steam Festival.