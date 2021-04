Rogue Spirit

Rogue Spirit est un jeu d'action roguelite en 3D développé par le studio polonais Kids with Sticks. Il intègre quelques éléments d'infiltration et le joueur devra faire face à de nombreux ennemis afin de libérer le royaume d'un mal omniprésent. Le titre s'inspire graphiquement des cultures japonaises et de l'Asie du Sud-Est et propose différents personnages jouables au travers des niveaux générés de manière aléatoire.