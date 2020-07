L’auteur des comics Injustice semble teaser l’annonce d’un Injustice 3

Il est quasiment certain que NetherRealm est actuellement en train de plancher sur un nouveau Mortal Kombat ou sur un nouvel opus d’Injustice, comme le mentionnait une récente offre d’emploi. Le jeu de combat basé sur l’univers DC pourrait bien être le premier à arriver si l’on se fie au rythme des sorties du studio, et un nouvel indice semble le confirmer.

“I think it could have been different.” – Batman.@DCComics pic.twitter.com/isbPtJav0H

— Tom Taylor (@TomTaylorMade) July 26, 2020