Rachat de Warner Bros Games : Microsoft aussi intéressé ?

Le suspense autour du rachat de Warner Bros Interactive Entertainment continue et un nouveau candidat viendrait de rejoindre la course selon le site TheInformation. Et cela semblerait logique vu la réputation de roi de l’acquisition qu’a Microsoft.

Mortal Kombat X DC X Killer Instinct ?

Une référence au carnet de chèque qui a débuté en 2002 pour Xbox avec le rachat de Rare. Il y a désormais 14 membres des Xbox Games Studios dont Double Fine, Ninja Theory ou Obsidian Entertainment. On comprend donc facilement pourquoi Microsoft aurait envie d’y ajouter des noms tels que Rocksteady, NetherRealms ou Monolith Productions pour créer des exclusivités pour son écosystème.

TheInformation affirme Take-Two, Activision et Electronic Arts sont toujours bien dans la course même si aucune des cinq sociétés concernées n’a souhaité s’exprimer sur le sujet. Selon le site, la maison-mère de Warner, AT&T, aurait décidé de faire appel à la banque d’investissement LionTree pour l’aider à choisir entre les candidats. Ne vous attendez donc pas à avoir une annonce à ce sujet lors du Xbox Games Showcase à la fin du mois.

Comme beaucoup des studios de Warner Bros utilisent des univers tels que Batman ou Harry Potter, il faut négocier des contrats d’exploitation de ces licences, en plus du rachat des studios eux-mêmes ce qui rend la tâche infiniment plus complexe. Mais la bonne nouvelle c’est que le processus sera tellement long que les prochains jeux DC ou le nouveau Harry Potter ne devraient probablement pas connaître de difficultés ou de retard à cause de cela.