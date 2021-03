Rockstar et Take-Two veulent des vrais remasters pour leurs jeux plutôt que de simples portages

Take-Two ne s’est jamais caché de vouloir offrir plus de remasters dans un futur plus ou moins proche, notamment lors du dernier bilan financier, où le CEO de l’entreprise, Struss Zelnick, avait déclaré explorer des pistes pour les jeux de Rockstar avec la série GTA. Cela se confirme un peu plus aujourd’hui avec les dernières déclarations de Zelnick, qui différencie tout de même sa vision des remasters et celle d’autres éditeurs.

Des vraies améliorations pour GTA V sur next-gen ?

Lors d’une conférence durant le Morgan Stanley Technology Media & Telecom, retranscrite ici par VGC, le patron de Take-Two est revenu sur la volonté d’offrir des remasters à l’avenir, tout en affirmant que c’est ce qu’à toujours fait l’éditeur et qu’il ne faut pas s’attendre à ce que cette pratique prenne le pas sur autre chose :

« Je ne suis pas sûr que cela sera une plus grand part de notre stratégie. Faire des remasters a toujours été une part de notre stratégie. Nous l’avons juste fait différemment de nos concurrents – nous ne portons pas simplement ces jeux, nous prenons le temps d’effectuer le meilleur travail pour faire rendre ces titres différents à chaque nouvelle sortie, pour la nouvelle technologie sur laquelle nous les lançons. Alors nous améliorons la technologie, nous améliorons les visuels, et nous ajoutons de meilleures performances. Et c’est pourquoi je pense que nos titres remasterisés s’en sortent si bien. »

En somme, Zelnick considère que pour apporter un jeu sur une nouvelle plateforme plus puissante, celui-ci doit avoir droit à un vrai travail de remaster. C’est peut-être pour cela que GTA V prend son temps pour offrir des versions améliorées pour la PS5 et la Xbox Series.

Etant donné que le jeu va arriver sur sa troisième génération de consoles, le CEO de Take-Two pense que Rockstar doit délivrer la meilleure expérience possible, « ce qui n’est pas possible en faisant simplement un portage ». On a donc hâte de voir comment GTA V s’en sortira sur la nouvelle génération.