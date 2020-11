Une collection Red Dead Redemption en fuite sur PS5 et Xbox Series X|S ?

De nombreux fans l’attendent, et il se pourrait qu’une fuite d’Amazon ait vendu la mèche, mais comme toujours il faut prendre cette nouvelle avec de grosses pincettes.

Red Dead Redemption The Outlaws Collection

D’après des captures d’écran provenant d’Amazon, d’une fiche qui a été supprimée depuis, une collection Red Dead Redemption pourrait être une réalité. Il ne serait pas étonnant que Rockstar ait pensé à la génération désormais actuelle de consoles, mais l’ajout d’un remake complet de Red Dead Redemption premier du nom serait réellement une belle surprise. C’est ce que semble en tout cas indiquer les informations de la fiche.

Appelée Red Dead Redemption The Outlaws Collection, cette compilation contiendrait donc les deux jeux de Rockstar sauce Western Spaghetti et serait prévue sur PS5, PS4, Xbox One, et Xbox Series X|S. Nous pourrions en plus avoir un remake du premier qui ajouterait du contenu supplémentaire afin de faire le lien avec Red Dead Redemption 2. Plus précisément « de nouvelles missions et des visages familiers ». Le listing mentionne également des améliorations techniques avec du ray tracing, de meilleurs temps de chargement grâce aux SSD de la PS5 et des Xbox Series X|S.

Peut-être aurons-nous une annonce officielle aux Games Awards 2020 qui est souvent le théâtre de nombreuses grosses révélations. Encore une fois, on reste prudent sur ce genre de fuite en attendant une confirmation oficielle.