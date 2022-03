Rockstar annonce GTA+, un abonnement mensuel pour GTA Online exclusivement sur PS5 et Xbox Series

Rockstar profite de la sortie de GTA V sur la dernière génération de consoles pour introduire un nouveau service à destination de GTA Online. Autant dire que la nouvelle risque de faire du bruit, mais voyons en détails de quoi il en retourne.

GTA + pour plus de mécontents mais plus d’argent

GTA+, c’est le nom donné par le studio Rockstar pour son nouveau service d’abonnement mensuel destiné à GTA Online, la déclinaison multijoueur de GTA V. Un timing bien huilé puisque l’annonce tombe à peine après la sortie de GTA V sur PS5 et Xbox Series X|S. Pour plus d’informations, nous renvoyons à notre avis complet sur cette version next-gen du monde ouvert.

Notez que GTA+ sera uniquement disponible sur les versions PS5 et Xbox Series X|S de GTA Online. On comprend donc pourquoi Rockstar avait offert énormément d’avantages aux nouveaux venus sur GTA Online mais aussi aux vétérans pour qu’ils effectuent la migration de leur compte. Le service se lancera le 29 mars prochain et il vous en coûtera 5.99€ par mois pour en profiter.

Parmi les avantages offerts par cet abonnement, on nous indique une rentrée d’argent tous les mois de 500 000$ sur votre compte Maze Bank ainsi que des propriétés dans et autour de Los Santos qui débloquent des mises à jour de gameplay que vous auriez peut-être manqué. Mais aussi des améliorations de véhicules, des réductions diverses, des bonus de RP et bien d’autres joyeusetés.

Tous les mois, des récompenses uniques seront proposées pour ces membres premium. Par exemple, pour le lancement (du 29 mars au 27 avril) les joueurs pourront acquérir :

500 000 $ GTA crédités automatiquement sur votre compte Maze Bank.

automatiquement sur votre compte Maze Bank. Le Principe Deveste Eight – ainsi que son amélioration de Hao’s Special Works avant qu’elle ne soit disponible à la vente pour les autres joueurs, et les motifs Orange délirant et Bug CMJN.

– ainsi que son amélioration de Hao’s Special Works avant qu’elle ne soit disponible à la vente pour les autres joueurs, et les motifs Orange délirant et Bug CMJN. L’ Atelier auto situé à La Mesa, qui permettra de découvrir plusieurs mises à jour de gameplay de Tunning à Los Santos. Les propriétaires actuels d’un Atelier auto pourront déménager à La Mesa sans frais supplémentaires.

situé à La Mesa, qui permettra de découvrir plusieurs mises à jour de gameplay de Tunning à Los Santos. Les propriétaires actuels d’un Atelier auto pourront déménager à La Mesa sans frais supplémentaires. Dispense des frais de carte de membre du salon auto de LS . Les membres actuels abonnés à GTA+ recevront un remboursement de 50 000 GTA$ pendant cette période d’événement.

Les propriétaires d’un yacht pourront transformer leur joujou en yacht de luxe Aquarius sans frais supplémentaires.

sans frais supplémentaires. Le T- shirt Gussét grenouille et les haut et short de basket Broker Prolaps automatiquement ajoutés à votre garde-robe.

les haut et automatiquement ajoutés à votre garde-robe. Le motif Rayons-X pour le Mammoth Avenger, le HVY APC et le TM-02 Khanjali.

Une sélection de peintures et d’emblèmes gratuits pour l’Auto Shop.

GTA$ et RP multipliés par 3 sur la série de courses Special Works de Hao .

. Réputation du salon auto doublée dans les épreuves de course de rue.

On peut dire que cette nouveauté ne va pas arranger l’image de Rockstar. Par contre, son compte en banque ne risque pas de s’en plaindre étant donné que nous avions eu les mêmes réactions peu enjouées (venant en partie de l’impatience par rapport à GTA VI) pour les version PS5 et Xbox Series. Pourtant, les ventes sont toujours au rendez-vous pour un jeu datant de presque 10 ans et initialement sorti sur PS3 et Xbox 360. Il vient en plus de détrôner Elden Ring en Grande-Bretagne, tout un symbole.