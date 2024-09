Reynatis : L’action RPG inspiré par Kingdom Hearts est jouable gratuitement grâce à une démo

Découvrez les premières heures

Si votre week-end n’est pas déjà occupé par votre backlog qui ne cesse de grandir, sachez qu’une démo vient d’être déployée pour Reynatis. Accessible aussi bien sur consoles que sur PC, celle-ci vous permet de découvrir les premiers chapitres aux côtés de Marin Kirizumi et Sari Nishijima, les deux protagonistes principaux. Il sera d’ailleurs possible de profiter tout de suite de leurs deux perspectives.

Pour accompagner cette annonce, un long trailer a été diffusé par NIS America (qui s’occupe de la localisation occidentale), ce qui permet de rappeler le pitch : Reynatis est le dernier action RPG en date du studio Furyu. On y suit un duo de personnages aux origines différentes (l’un veut utiliser sa magie à pleine puissance, l’autre fait partie d’une brigade qui régule justement cette magie) dans un univers qui ne cache pas sa proximité avec Kingdom Hearts.

Une inspiration déjà assumée par les développeurs, notamment par l’un des mondes du troisième épisode. Kazushige Nojima (Final Fantasy VII, Final Fantasy X, Kingdom Hearts) et Yoko Shimomura (Kingdom Hearts, Final Fantasy XV) travaillent d’ailleurs respectivement sur le scénario et la bande-son, ce qui n’aide pas à cette comparaison. Une production à un budget plus réduit cependant, mais si vous souhaitez en savoir plus, on vous renvoie vers notre vidéo récapitulative de cet été (ou on vous invite tout simplement à télécharger la démo).

La sortie de Reynatis est attendue le 27 septembre sur PC, PS5, PS4 et Switch. Enfin, si l’absence d’une traduction française ne vous rebute pas de trop.