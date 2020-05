Les revenus de Netmarble en forte hausse grâce à la version globale de The Seven Deadly Sins : Grand Cross

Récemment, l’entreprise coréenne Netmarble a communiqué ses résultats pour le premier trimestre de l’année fiscale qui s’est terminé le 31 mars dernier. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les jeux mobiles ont la cote (il va s’en dire que la pandémie a sans doute encouragé les gens à jouer sur leurs téléphones), et en particulier la star du moment sur ce support, The Seven Deadly Sins : Grand Cross.

« Full Accounter »

Largement spécialisé dans les jeux mobiles, Netmarble a enregistré une hausse significative de ses profits notamment grâce au lancement de la version globale de The Seven Deadly Sins : Grand Cross, et ce en à peine un mois. Le titre a été lancé début mars dans le monde entier après être sorti depuis un long moment au Japon, et il est devenu le deuxième jeu le plus rentable de la firme. Sachant que le premier trimestre d’une année fiscale prend en compte les trois premiers mois de l’année, la performance est assez impressionnante.

Durant ce laps de temps, le free to play mobile tiré du manga de Nakaba Suzuki a représenté 12% des revenus. La première place est occupée par Marvel: Contest of Champions, un autre jeu mobile qui représente quant à lui 14% des revenus. Sans oublier d’autres titres qui pèsent également comme BTS World, A3 Still Alive, et King of Fighters All-Star.

« Avec le succès du lancement de la version globale de The Seven Deadly Sins : Grand Cross, et l’engouement envers les autres titres du lineup Netmarble, nous sommes fiers de promulguer du divertissement intéressant et nous apprécions sincèrement la communauté de joueurs du monde entier autour de Netmarble » nous dit le CEO de Netmarble Lee Seungwon.

Des chiffres en hausse grâce à l’Occident

Parmi les chiffres dévoilés, on retient les 446.7 millions de dollars de revenus (une augmentation de 11.6% année après année, mais avec une diminution de 4% d’un trimestre à l’autre), 17.1 millions de dollars en résultat d’exploitation, et un profit net de 48.2 millions de dollars de janvier à mars 2020.

La société a donc bien profité de son expansion en Occident, et en particulier en Amérique du Nord qui représente 33% des revenus (10% pour l’Europe à titre de comparaison). Concernant la suite, nous devrions voir arriver prochainement la version globale de A3 : Still Alive et Marvel Real of Champion qui était censé sortir en même temps que le film Black Widow. Il a donc été repoussé comme ce dernier pour garder un timing de sorti idéal.