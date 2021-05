Returnal : Housemarque réagit aux débats concernant le manque d’options de sauvegarde

Returnal fait beaucoup parler de lui depuis sa sortie et la publication de ses tests, mais plus pour sa difficulté que pour ses qualités. Les débats se multiplient autour du jeu, et c’est notamment l’absence de sauvegarde au sein d’un même cycle qui est pointée du doigt, ce qui a forcé le studio à prendre la parole sur Twitter.

We hear the community and we love you all. Nothing to announce now, but keep playing and enjoying the challenge as you can!#Returnal #PS5

https://t.co/WA1tPzY1hZ

— Housemarque (@Housemarque) April 30, 2021