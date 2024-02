GreedFall 2: The Dying Word annonce un accès anticipé sur Steam pour cet été

GreedFall reprend les armes cet été

La Nacon Connect vient de présenter un nouveau trailer pour GreedFall 2: The Dying Word. Bien que ne montrant que des cinématiques, ces images offrent un aperçu assez intense du nouvel opus. Pour rappel, l’histoire se situe trois ans avant les événements de GreedFall. Vous y incarnerez un natif de Teer Fradee, enlevé à son île pour être emmené sur le continent de Gacane, terre des colons.

À l’instar du premier jeu, il sera nécessaire de recruter des compagnons et de naviguer entre les conflits des différentes factions. Le RPG promet aussi une plus grande diversité de décors, bénéficiant du changement de cadre géographique. Cependant, l’annonce majeure de l’événement a été la phase d’accès anticipé sur Steam avant la sortie officielle du jeu. Il est rare que des suites de franchises ambitieuses empruntent cette voie. Le dernier exemple notable, et convaincant, de cette stratégie fut Baldur’s Gate 3, couronné jeu de l’année 2023. Peut-être un bon signe pour le RPG de Spiders.

Dans un court journal de développeur diffusé dans la foulée, l’équipe de Spiders est revenu sur ses inspirations et les changements attendus. Plus ambitieux, plus porté sur l’exploration mais également plus stratégique dans les affrontements. Ce sont de belles promesses que l’on pourra découvrir plus tard dans l’année, puisque oui, une période de sortie a été annoncée.

GreedFall 2: The Dying Word arrivera cet été en accès anticipé sur Steam. Rien concernant la date de sortie officielle, mais on sait désormais qu’il sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC.